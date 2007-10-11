Доброго времени суток!

Необходимо в течении нескольких часов написать скрипт на php, который обеспечивает следующий функционал:

Данные берутся из xml файла. Взятые данные отображаются в определнном блоке(скажем дата в отдельном блоке, название новости в другом), все данные можно редактировать, сохранять,удалять.

От вас цена и сроки.

Огромная просьба писать на [email protected] так как здесь бываю редко.

Предоплата имеется.

В заранее благодарен за ответ!