Добавление класса в компонент Joomla

сразу оговорюсь что скрипт не преследует никаких спамных целей - просто есть необходимость скрыть ip - шник сервера, с которого уходит почта и показать случайный айпишник, чтобы выяснить сервер - источник письма было невозможно. Предполагаю, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавить поставщика услуг в компонент отправки смс для Джумлы:
http://www.willcodejoomlaforfood.de/downloads/com_mysms_0.5.1.zip
используя готовый php класс который я предоставлю
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