Сайт для поиска партнеров по бизнесу

Проект, для программирования которого мы наняли Сергея, так и не был реализован. Было просрочено два крайних срока, заказчик в конечном итоге отказался сотрудничать с нашей студией и нанял других людей.Обещания давались регулярно, но не выполнялись. Пострадала репутация студии в целом. Естественно, что больше мы работать с ним не будем. Возможно, он и может качественно справиться с небольшими заданиями, но большой проект-явно не его стихия.