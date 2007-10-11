Доработка скрипта галереи

Требуется создание галереи картинок с последуцющей поддержкой и доработкой. Ниже добавил приблизительное ТЗ на разработку: Создание модуля галереи для Joomla с возможностью нормального отображения gif анимированных картинок (создание анимированных превьшек по возможности) Требования к галерее: - Категории картинок - Система ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внести некоторые модифигации в галерею на основе скрипта 4imeges (http://www.4homepages.de/).
Необходимые изменения:
При загрузке новых фотографий - сохранять фото в оригинальном размере, создавать уменьшенную копию и превью. (Сейчас оригинальное фото не сохранаяется).
Брать и выводить EXIF данные из оригинального фото.
При нажатии на кнопку сохранить фото должна происходить загрузка оригинальной фотографии.
Адрес галереи http://novour.ru/gallery
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