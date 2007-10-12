Автоматический вывод средст на WebMoney

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки216 просмотров
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Нужно в кратчайшие сроки ( за 1-2 дня ) разработать модуль для проекта RURmail.com

Который будет способствовать автоматическому выводу средств и пополнению баланса через выписку счета ( WM )

ICQ : 401-902-466

Email : [email protected]

16 лет назад
RURmails
Дмитрий 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
dimas09
33 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$80
4 дня
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