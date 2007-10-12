Автоматический вывод средст на WebMoney

Добрый день, меня зовут Влад. Мне нужен программист или группа, которые придумают и напишут набор C# классов для создания сайта. Классы предназначены выступать прослойкой между .Net и обычным веб приложением, которое будет потреблять эти классы. Системные ...
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Нужно в кратчайшие сроки ( за 1-2 дня ) разработать модуль для проекта RURmail.com
Который будет способствовать автоматическому выводу средств и пополнению баланса через выписку счета ( WM )
ICQ : 401-902-466
Email : [email protected]
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