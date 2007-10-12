Разработать функциональный модуль для проекта

$1000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки223 просмотра
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Требуется разработать функциональный модуль на PHP и Ajax для проекта.

Задача срочная - у вас должно быть время до 1 ноября 2007 года исключительно на эту работу. Если времени нет - просьба не обращаться.

Есть определенный объем работ, который нужно выполнить до 1 ноября, он реальный (примерно 2 недели), но если заниматься только этим проектом. Оплата за это 20 000 рублей, банковский перевод юнистрим или контакт.

Суть функционального блока в следующем:

1) процедура добавление услуги

2) управление списком заведенных услуг

3) отображение услуг для для посетителя

4) процедура заказа услуги

5) управление списком заказанных услу

Есть ТЗ, есть готовая верстка.

Данный блок должен быть подключен к основной функциональности сайта, в общую БД.

Работа под руководством руководителя разработки.

Необходимые требования для кандидатов:

1. Опыт Web разработки не менее 4 лет.

2. Знания PHP/AJAX на уровне эксперта.

3. Опыт разработки проектов с MySQL/InnoDB, использование транзакций.

4. Навыки командной работы, в том числе работы с чужим исходным кодом.

5. Понимание процессов разработки, навыки документирования кода, написания сопроводительной документации к проектам, использование систем контроля версий и систем багтрекинга.

6. Надежность, пунктуальность, доступность в течении рабочего дня online.

7. Знание Zend

Вышлите, пожалуйста, ссылки на архивы с образцами Вашего лучшего кода, который бы показал Вас с лучшей стороны как разработчиков-профессионалов. Это может быть, например, несколько классов для работы с базой данных или с бизнес-логикой какого-либа проекта. Мы посмотрим на Ваш стиль, качество технических решений, и документирование кода. Также просим продемонстрировать Ваш PHP и JavaScript код, в котором бы использовались AJAX решения.

ТЗ предоставим отобранным кандидатам после подписания NDA. Решение примем быстро.

16 лет назад
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
deeper
42 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
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