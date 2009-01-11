Предлагаю вам осуществление ПРОЕКТОВ С НУЛЯ, КОМПЛЕКСНО - от программирования и дизайна до продвижения их в сети. Сайты, порталы, интернет-магазины, коммерческие системы и индивидуальные проекты, а также собственные решения на основе популярных программных систем.

Обращаясь к нам вы не только СЭКОНОМИТЕ свои деньги, заказывая все в одном месте, но и получаете в распоряжение команду креативных профессионалов, которые не просто сделают вам очередной проект, а сделают так, чтобы он приносил вам удовлетворение - материальное или моральное.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

- Дизайн логотипов

- Дизайн сайтов

- 3D-моделирование

- Верстка макетов (HTML, XHTML, CSS, табличная, без таблиц)

- Разработка сайтов всех типов (персональные страницы, "визитки", каталоги, магазины, порталы и т.д.)

- Программирование "с нуля" на cakePHP 1.2, Joomla FW 1.5, чистый PHP 4/5

- Разработка магазинов на базе ZenCard, VirtueMart и т.д. Также возможна разработка Интернет-магазина «с нуля» под заказ

- Регистрация, перерегистрация и перевод доменных имен в зоне .MD, .COM, .NET

- Полиграфия (визитки, фирменный стиль, упаковка, флекс-упаковка, конверты, бланки, папки, листовки, календари, буклеты, реклама в прессу) (возможна высококачественная распечатка и пересылка почтой)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Сроки указываются в рабочих днях

Работа предпочтительно по предоплате или поэтапной оплатой.

Предоплата возврату не подлежит

Мы принимаем: WebMoney, Payoneer, WesternUnion, безналичный расчет, наличные

Мы на RentaCoder.com : http://www.rentacoder.com/RentACoder/SoftwareCoders/showBioInfo.asp?lngAuthorId=1520586