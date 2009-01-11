Предлагаю вам осуществление ПРОЕКТОВ С НУЛЯ, КОМПЛЕКСНО - от программирования и дизайна до продвижения их в сети. Сайты, порталы, интернет-магазины, коммерческие системы и индивидуальные проекты, а также собственные решения на основе популярных программных систем.
Обращаясь к нам вы не только СЭКОНОМИТЕ свои деньги, заказывая все в одном месте, но и получаете в распоряжение команду креативных профессионалов, которые не просто сделают вам очередной проект, а сделают так, чтобы он приносил вам удовлетворение - материальное или моральное.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
- Дизайн логотипов
- Дизайн сайтов
- 3D-моделирование
- Верстка макетов (HTML, XHTML, CSS, табличная, без таблиц)
- Разработка сайтов всех типов (персональные страницы, "визитки", каталоги, магазины, порталы и т.д.)
- Программирование "с нуля" на cakePHP 1.2, Joomla FW 1.5, чистый PHP 4/5
- Разработка магазинов на базе ZenCard, VirtueMart и т.д. Также возможна разработка Интернет-магазина «с нуля» под заказ
- Регистрация, перерегистрация и перевод доменных имен в зоне .MD, .COM, .NET
- Полиграфия (визитки, фирменный стиль, упаковка, флекс-упаковка, конверты, бланки, папки, листовки, календари, буклеты, реклама в прессу) (возможна высококачественная распечатка и пересылка почтой)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Сроки указываются в рабочих днях
Работа предпочтительно по предоплате или поэтапной оплатой.
Предоплата возврату не подлежит
Мы принимаем: WebMoney, Payoneer, WesternUnion, безналичный расчет, наличные
Мы на RentaCoder.com : http://www.rentacoder.com/RentACoder/SoftwareCoders/showBioInfo.asp?lngAuthorId=1520586
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