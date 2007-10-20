Модификации, php 4

Веб-программированиеЗавершен12 заявок240 просмотров
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Добрый день,

есть действующий сайт mysql/php, самописный.

нужно сделать 2 модификации:

1. в верхнее выпадающее меню, которое создаётся динамически, в верхний уровень захардкодить одноуровневую статическую ссылку на форум. при этом эта ссылка д.б. в середине, между динамическими пунктами.

2. на внутренних страницах сайта есть боковое подменю, которое для каждого раздела отражает его вложенные подразделы.

при этом на страницах подразделов данное подменю пусто.

задача: сделать отображение параллельных подразделов (относящихся к тому же разделу) для каждого подраздела.

назовите сроки, цены.

PHP
16 лет назад
kkirill
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
dikgenius
Дмитрий 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
всё сделано точно и в оговоренные сроки (1 день). плюс добавлена ещё одна фича по просьбе. мне очень понравилось.
Было приятно работать с заказчиком, оплата работы была осуществлена без задержек и главное - удобным мне способом. Рекомендую.
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