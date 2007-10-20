Модификации, php 4

По имеющейся структуре данных, скриншоту с комментариями (прикреплен) и устным комментариям сделать форму на php+mysql+smarty. Форма встраивается в существующий проект. Пояснение к скриншоту: редактирование списка страховых компаний, редактирование платежей, исправление полисов пациентов. Редактирование цен - прямо ...
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Добрый день,
есть действующий сайт mysql/php, самописный.
нужно сделать 2 модификации:
1. в верхнее выпадающее меню, которое создаётся динамически, в верхний уровень захардкодить одноуровневую статическую ссылку на форум. при этом эта ссылка д.б. в середине, между динамическими пунктами.
2. на внутренних страницах сайта есть боковое подменю, которое для каждого раздела отражает его вложенные подразделы.
при этом на страницах подразделов данное подменю пусто.
задача: сделать отображение параллельных подразделов (относящихся к тому же разделу) для каждого подраздела.
назовите сроки, цены.
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