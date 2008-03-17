Интернет проект на DLE 6.3

(предложение скрыто автором)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо разработать несколько модулей для интернет сайта на системе DLE. Техзадание прилагается.
Рассматриваем только с опытом работы и портфолио. Платим по безопасной сделке, комиссия за ваш счет (как подтверждение серьезного настроя на работу).
После выполнения работы, комиссию компенсируем обычным переводом по любой системе.
Бюджет 1000 wmz
Если Вы не состоятельны в данном вопросе, ПОСРЕДНИКИ, УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ!
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Требуется разработать функциональный модуль на PHP и Ajax для проекта. Задача срочная - у вас должно быть время до 1 ноября 2007 года исключительно на эту работу. Если времени нет - просьба не обращаться. Есть определенный объем ...Закрыт16 лет назад
Нужно в кратчайшие сроки ( за 1-2 дня ) разработать модуль для проекта RURmail.com Который будет способствовать автоматическому выводу средств и пополнению баланса через выписку счета ( WM ) ICQ : 401-902-466 Email : [email protected]Закрыт16 лет назад
- $100
Добрый день, меня зовут Влад. Мне нужен программист или группа, которые придумают и напишут набор C# классов для создания сайта. Классы предназначены выступать прослойкой между .Net и обычным веб приложением, которое будет потреблять эти классы. Системные ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Здравствуйте, матерые Web-программисты. Для сайта, торгующего аудиотехникой необходимо разработать, а также интегрировать модуль "Корзина". Техническое задание прикреплено. Необходимые знания: - PHP - MySQL (запросы/ответы) - HTML+CSS Организационные моменты: - Заключение договора Weblancer - Оплата через СБСЗавершен16 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо в течении нескольких часов написать скрипт на php, который обеспечивает следующий функционал: Данные берутся из xml файла. Взятые данные отображаются в определнном блоке(скажем дата в отдельном блоке, название новости в другом), все данные ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
сразу оговорюсь что скрипт не преследует никаких спамных целей - просто есть необходимость скрыть ip - шник сервера, с которого уходит почта и показать случайный айпишник, чтобы выяснить сервер - источник письма было невозможно. Предполагаю, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Добавить поставщика услуг в компонент отправки смс для Джумлы: http://www.willcodejoomlaforfood.de/downloads/com_mysms_0.5.1.zip используя готовый php класс который я предоставлюВеб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется php программист для выполнения задания (смотрите вложение). предложения по ценам и срокам (не больше месяца) присылайте на адрес [email protected]Закрыт16 лет назад
- $20
Нужно внести некоторые модифигации в галерею на основе скрипта 4imeges (http://www.4homepages.de/). Необходимые изменения: При загрузке новых фотографий - сохранять фото в оригинальном размере, создавать уменьшенную копию и превью. (Сейчас оригинальное фото не сохранаяется). Брать и выводить EXIF данные ...Закрыт16 лет назад