Интернет проект на DLE 6.3

Надо разработать несколько модулей для интернет сайта на системе DLE. Техзадание прилагается.

Рассматриваем только с опытом работы и портфолио. Платим по безопасной сделке, комиссия за ваш счет (как подтверждение серьезного настроя на работу).

После выполнения работы, комиссию компенсируем обычным переводом по любой системе.

Бюджет 1000 wmz

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