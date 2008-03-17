Интернет проект на DLE 6.3

$1000
Веб-программированиеЗавершен2 заявки237 просмотров
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Надо разработать несколько модулей для интернет сайта на системе DLE. Техзадание прилагается.

Рассматриваем только с опытом работы и портфолио. Платим по безопасной сделке, комиссия за ваш счет (как подтверждение серьезного настроя на работу).

После выполнения работы, комиссию компенсируем обычным переводом по любой системе.

Бюджет 1000 wmz

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16 лет назад
apelsinoviy
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Dima-exe
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$19
Очень доволен выполненной работой (проект artehouse.ru). Человек очень ответственный и выполняет все в срок и качественно. Я более чем уверен, что продолжу работу с Дмитрием и по другим проектам.
Очень хороший заказчик ))) С оплатой не обманул и все выплатил в полном объеме, как и договаривались, несмотря на то, что оплачивал по факту после переданной ему работы.
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