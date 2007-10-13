Оптимизация поиска по магазину

$100
Веб-программированиеЗавершен3 заявки131 просмотр
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Оптимиировать поиск по магазину до 2-3 секунд на запрос.В базе 370 000 позиций.

www.mb-market.ru

Пример в строке поиска по № запчасти ввести № A2208850037 вот вам и тест.В настоящее время 20-30 секунд.

16 лет назад
rsavto
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
BuShaRt
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
Очень понравилось работать с Артемом...быстро а самое главное профессионально помог разобратся в моей проблеме . Огромный плюс.
Очень приятный в общение заказчик. Кроме предоставления максимально удобных для работы условий, активно участвовал в процессе работы, причем не в роли «бабки-балоболки» пристающей с советами, а с действительно конструктивными решениями, которые в последствие помогли значительно ускорить процесс работы.
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