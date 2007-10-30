Доработка магазина!

По имеющейся структуре данных, скриншоту с комментариями (прикреплен) и устным комментариям сделать форму на php+mysql+smarty. Форма встраивается в существующий проект. Пояснение к скриншоту: редактирование списка страховых компаний, редактирование платежей, исправление полисов пациентов. Редактирование цен - прямо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ваши предложения принимаются с 12 по 16 число включительно!
Выплата через вебмоней.
Полный список того, что необходимо изменить, прикреплен ниже..
Работы на 2-3 дня.
Предпочтение пользователям которые зарегистрированы в сервисе больше 1 месяца с портфолиом, но все же главную критерий - это опыт..
Требование одно, качество работы... Строки до 10 дней..
Желаю всем удачи!!
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