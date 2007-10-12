Flash игра

$300
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки191 просмотр
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Необходимо выполнить флеш игру.

Есть ТЗ, есть графика.

Заказчик - профессиональный флешер. Необходимо качественное программирование в сжатые сроки.

P.S. Просьба в личку не писать

16 лет назад
ValiQue
Valentine 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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