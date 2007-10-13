Создание коротких мультиков (2D)

Задача Создание системы оповещения пользователей, зарегистрированных на сайте, путем автоматической рассылки писем со стороны сервера. Общие положения используемые технологии (кроме Joomla): 1) www.openrealty.org отдельное решение для риэлторов 2) www.cmsrealty.org (бридж - компонент между openrealty и joomla ...
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