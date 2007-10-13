Создание коротких мультиков (2D)

$1500
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок309 просмотров
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Для создание коротких мультиков, требуются анниматоры. (2-3 человека)

От 30 до 90 секунд. Несложная аннимация.

Большой объем работы.

Стучите 801-394, обсудим!

16 лет назад
T-Mac
Илья 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад