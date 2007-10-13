Автоматическая рассылка писем (joomla+надстройка)

Задача

Создание системы оповещения пользователей, зарегистрированных на сайте, путем автоматической рассылки писем со стороны сервера.

Общие положения

используемые технологии (кроме Joomla):

1) www.openrealty.org отдельное решение для риэлторов

2) www.cmsrealty.org (бридж - компонент между openrealty и joomla )

Задача очень простая если знать как работает (joomla+надстройка+мост)

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При удачном начале проект будет продолжен!

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Типы оповещения

1) за три дня до того, как размещенный пользователем объект недвижимости будет просрочен, пользователю посылается письмо с предупреждением и краткой информацией о размещенном объекте и ссылкой для автоматического продления указанного объекта (без авторизации на сайте).

В письме жолжна быть указана,

- на сколько дней по умолчанию система продлит объект.

- краткое описание обьекта:название, дата регистрации, стоимсоть

При клике по ссылке пользователь попадает на сайт, где видит сообщение об удачном/ неудачном продлении (ссылка срабатывает только один раз) и анкету своего объекта. Тут же система напоминает пользователю, что для изменения информации в этом объекте он должен залогиниться (войти в систему).

2) В день окончания срока публикации объекта пользователь повторно получает аналогичное сообщение, с несколько другим текстом (все тексты и заголовки писем я пришлю отдельно) и с той же ссылкой для продления. В письме – предупреждение о снятии обьъекта с публикации. При клике – то же, что и в пункте 1)

3) В обоих вышеуказанных случаях предусмотреть текст для пользователей, желающих удалить свой объект. Просто написать, что сделать это можно только

Если пользователь зайдет в свой личный кабинет (залогинится). Автоматически делать не будем.

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