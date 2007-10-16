Срочно ! Переделать форму вывода отчета. mootools

Веб-программированиеЗавершен2 заявки206 просмотров
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Есть отчет по остаткам товаров на складе.

Отчет выводится в видк таблицы: по горизонтали наименование товара, по вертикали список складов и количество товара на нем. Используется библиотека mootools.js

Необходимо "перевернуть отчет"- Поменять местами строки и столбцы.

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16 лет назад
vdovcenko
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
asg10
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$40
2 дня
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