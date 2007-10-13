Доработка сайта

Есть отчет по остаткам товаров на складе. Отчет выводится в видк таблицы: по горизонтали наименование товара, по вертикали список складов и количество товара на нем. Используется библиотека mootools.js Необходимо "перевернуть отчет"- Поменять местами строки и столбцы. В приват ...