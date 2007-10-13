Доработка сайта

$10
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки123 просмотра
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Нужно доработать сайт телефонной компании,

работа чисто со скриптами, единственное еще

нужно создать "админ-панель".

Построение на php + MYSQL.

Работа на 3-4 часа.

16 лет назад
art-group2008
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
damour
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$10