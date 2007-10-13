Скрипт каталога товаров

$70
Веб-программированиеЗавершен4 заявки169 просмотров
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Итак, нужно:

1) Разобрать XML с товарами(формат Yandex.XML, пример дам)

2) Сформировать каталог продукции(опять же, пример дам)

3) Реализовать функцию корзины покупателя - что б человек набирал в корзинку товары, после нажатия кнопочки "купить" ему выдавалась форма, данные из которой потом валились бы на почтовый ящик.

Вобщем, вопросы аськой.

16 лет назад
ZomBeer
Михаил 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
php_now
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$70
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сделал проект за несколько часов, за что получил очень неплохую премию. Отличный заказчик, надеюсь на плодотворную работу.