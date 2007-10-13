Java Сервлеты

$300
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Разработка Java сервлетов для перевода текстовой информации в XML и выдачи его по запросам, сформированными клиентом, в поток. для связи 366-371-713

16 лет назад
Dober
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад