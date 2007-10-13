Нужно немного доработать скрипт выпадающего меню

Нужен простенький скрипт выпадающего меню. Я в интернете нашёл скрипт, начал подгонять меню под свой сайт (см приложение в Internet Explorer), но немного не доделал. Там нужно кое-что поменять

1) чтобы при открытии следующего пункта меню предыдущий раскрытый сворачивался. Т.е. был бы раскрыт только один всегда пункт. Сейчас можно все раскрывать.

2) внизу после открытия пункта я сделал пустое пространство с пробел. Сейчас оно является ссылкой на закрытие пункта, а нужно чтобы там был просто обычный пробел не являющийся ссылкой.

3) чтобы меню одинаково отображалась во всех броузерах или хотя бы примерно одинаково. А то сейчаС, например, в мозилле оно подвал загоняет вправо.

Учитывая, что работа на десять минут, кто заинтересовался делает и стучится ко мне в личку. Я отдаю деньги, мне скрипт. Кто первый сделает, тому и заплачу.

Реализация может быть любой. Хоть css, хоть java, хоть ещё как-то. Только не нужно киллометров кода. Желательн окакой-нибудь простой вариант, как в приложении. И ещё важно, чтобы , меню плавно разворачивалось, а не рывком.