Последние добавленные файлы в paFileDB 3.6

Веб-программированиеЗавершен3 заявки154 просмотра
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Сделать на главной таблицу последних добавленных файлов в paFileDB 3.6. Кто разбирается в этом движке делов на пять минут... за отзыв!пишем свои ICQ

16 лет назад
Deagle
Женя 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
hate-u
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
Отлично, быстро, профессионально.