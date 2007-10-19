Карта Европы

1) сделать карту Европы(есть векторный исходник),

2) расставить города по координатам(около 40 штук, координаты и названия в xml)

3) разобрать из xml маршруты: если выбирается один город, то остаются светиться на карте только те города, куда можно уехать из выбраного. выбирают второй город - высвечивается окошко с ссылкой перехода на выбраный маршрут(просто переходить на нужный урл).

4) кнопка сброса(если выбран города, но человек передумал или ошибся) - просто возращает нас к обычному состоянию карты.

пример: http://www.airberlin.com/site/index.php?LANG=eng

но этот пример более сложный, нам надо чуть попроще. более подробная информация в аське.

желательно Минск, расчет наличный. Но возможно через wmz.