Исправление ошибки отправки почты в ASP.NET 2.0

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки176 просмотров
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Необходимо определить причину ошибки и предложить варианты ее решения.

Ошибка возникает в случае 1) автоматической отправки сообщения CreateUserWizard'ом 2) отправки с помощью SmtpClient

Трассировка стека:

[FormatException: Недопустимый знак в заголовке электронной почты.]

System.Net.BufferBuilder.Append(String value, Int32 offset, Int32 count) +915954

System.Net.Mail.EHelloCommand.PrepareCommand(SmtpConnection conn, String domain) +106

System.Net.Mail.SmtpConnection.GetConnection(String host, Int32 port) +835

System.Net.Mail.SmtpTransport.GetConnection(String host, Int32 port) +316

System.Net.Mail.SmtpClient.GetConnection() +42

System.Net.Mail.SmtpClient.Send(MailMessage message) +1485

16 лет назад
Vorlosha
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад