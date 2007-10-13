Скрипт Видео-Галереи

Нужен скрипт, почти копия smotri.com отличие лишь в том, что видео будет не загружаться пользователями, а загружаться самим администратором сайта, при помощи указывания удаленных flv-файлов, т.е. трансляция видео на сайте будет с все-различных удаленных видео-хостингов.