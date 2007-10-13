VBulletin 3.6.8 – много разной работы

Нужен человек, который очень хорошо разбирается в скрипте vbulletin. Заданий достаточно много. Общая работа разбита на блоки по 4-5 заданий и оплата в 30$ будет производится после завершения каждого блока. Вам будет предоставлен чистый форум на нашем сервере на отдельном домене с ftp-доступом. Работу необходимо начать срочно, т.к. требуется немедленное выполнение некоторых пунктов. Жду ваших предложений.