Ролик и tutorial к нему

Необходим флэш ролик 640на480 падающие осенние листья на прозрачном фоне +

+ пояснение со скриншотами как было сделано типа tutorial урок (screenshot-ы

интересуют только английского интефейса)

- Я Вам присылаю фотографии 4x листьев на белом листе бумаги

- Вы вырезаете их из фона

- Импортируете их по одному в AfterAffects

- Создаете ролики падающего листа в 3d проекции, чтобы он раскачивался

при падение и вращался, фотореалистично, на прозрачном фоне

- Экспортируете ролики по одному в несколько flv файлов

- один flv - один падающий лист

- Создаете flash ролик 640на480 с прозрачным фоном.

- В него импортируете flv

- повторяя ролики с разной задержкой и разным масштабом, создаете эффект падающих

листьев.

В итоге это должно быть фотореалестично и красиво

Финальный размер ролика 1-2 мб

От вас нужно

- swf и fla финального ролика

- flv падающих листьев и aep.

- Пояснения в doc файле как построен один из flv со скриншотами начиная от вырезания

в фотошопе, заканчивая экспортом в FLV (пояснение должно быть уникальным, а не

надерганным из интернета)

- Такое же пояснение к построению swf от импорта до swf

- изображения скриншотов отдельными файлами.

Убедительная просьба к отвечающим

Предложения сопровождать:

- ссылкой на портфолио

- своей ценой.

- сроками, сроки нужно выдерживать, пишите сразу реалистичное кол-во времени,

которое Вам понадобиться

- контактными данными.

- в личку писать не надо.

Ответы в стиле "возьмусь" и без сроков и конкретики рассматриваются в последнюю

очередь.

Вяткасофт - не надо писать в этот проект. Прямо даже интересно, если напишите, это

будет подтверждением, что Вы не читаете проект, а сразу copy-paste своего

предложения, т.к. от вас во всех проектах слово в слово одинаковое предложение. Я

считаю это не серьезно и не уважительно к создателю проекта.

Оплата - либо Webmoney - предпочтительно. Либо перевод через систему Contact.

Предоплату НЕ делаю...

Вы можете подстраховаться не присылая fla файл до оплаты и вставить watermarks и т.п.

Я могу также заслать сразу деньги на Ваш кошелек с протекцией сделки.

Или через гарант сервис, комиссия за Ваш счет.