Ролик и tutorial к нему

Куплю движок для рефератного сайта. Двухуровневый каталог готовых работ (рубрики разделов с количеством работ+ список работ в каждом разделе). Далее- описание работы+ форма заказа ниже). Прошу указать пример реализации (дать ссылку) и вашу стоимость. Ориентировочный объем записей каталога - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим флэш ролик 640на480 падающие осенние листья на прозрачном фоне +
+ пояснение со скриншотами как было сделано типа tutorial урок (screenshot-ы
интересуют только английского интефейса)
- Я Вам присылаю фотографии 4x листьев на белом листе бумаги
- Вы вырезаете их из фона
- Импортируете их по одному в AfterAffects
- Создаете ролики падающего листа в 3d проекции, чтобы он раскачивался
при падение и вращался, фотореалистично, на прозрачном фоне
- Экспортируете ролики по одному в несколько flv файлов
- один flv - один падающий лист
- Создаете flash ролик 640на480 с прозрачным фоном.
- В него импортируете flv
- повторяя ролики с разной задержкой и разным масштабом, создаете эффект падающих
листьев.
В итоге это должно быть фотореалестично и красиво
Финальный размер ролика 1-2 мб
От вас нужно
- swf и fla финального ролика
- flv падающих листьев и aep.
- Пояснения в doc файле как построен один из flv со скриншотами начиная от вырезания
в фотошопе, заканчивая экспортом в FLV (пояснение должно быть уникальным, а не
надерганным из интернета)
- Такое же пояснение к построению swf от импорта до swf
- изображения скриншотов отдельными файлами.
Убедительная просьба к отвечающим
Предложения сопровождать:
- ссылкой на портфолио
- своей ценой.
- сроками, сроки нужно выдерживать, пишите сразу реалистичное кол-во времени,
которое Вам понадобиться
- контактными данными.
- в личку писать не надо.
Ответы в стиле "возьмусь" и без сроков и конкретики рассматриваются в последнюю
очередь.
Вяткасофт - не надо писать в этот проект. Прямо даже интересно, если напишите, это
будет подтверждением, что Вы не читаете проект, а сразу copy-paste своего
предложения, т.к. от вас во всех проектах слово в слово одинаковое предложение. Я
считаю это не серьезно и не уважительно к создателю проекта.
Оплата - либо Webmoney - предпочтительно. Либо перевод через систему Contact.
Предоплату НЕ делаю...
Вы можете подстраховаться не присылая fla файл до оплаты и вставить watermarks и т.п.
Я могу также заслать сразу деньги на Ваш кошелек с протекцией сделки.
Или через гарант сервис, комиссия за Ваш счет.
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