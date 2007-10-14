Требуется специалист по osCommerce Vam Для подробной информации icq: 801-394
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Куплю движок для рефератного сайта.
Двухуровневый каталог готовых работ (рубрики разделов с количеством работ+ список работ в каждом разделе).
Далее- описание работы+ форма заказа ниже).
Прошу указать пример реализации (дать ссылку) и вашу стоимость.
Ориентировочный объем записей каталога - 10 000. Важны стабильность и скорость работы.
ICQ 329-092-322, mail: kursovik67__gmail.com
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