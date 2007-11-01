Нужна настройка/доработка скриптов MFHS + установка российских платежных систем.

Производитель скриптов: http://yabsoft.com/

Демо: http://yabsoft.com/mfhs-livedemo.php

В частности, мне нужна помощь в доработке и настройке этого скрипта

Скрипт уже стоит на моем хосте, но его надо довести до ума и добавить к нему российские платежные системы.

Сложность в том, что этим скриптом я хочу заменить уже стоящий у меня самописный скрипт файлообменника, по возможности безболезненно для юзеров.

ТЗ в приложении.