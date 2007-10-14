Написание несложных модулей

Надо написать несколько несложных модулей и модификаций для Shop-Script Premium.

Пишите только:

- у кого есть опыт работы с shop-script;

- кто может взяться за работу в ближайшие дни;

- кто не заламывает цену - мне не нужны предложения по 800$ за несложный модуль, на который необходимо пару дней работы.

В предложениях оставляйте номер аськи.

Предложения оставляем только здесь. Не пишите мне в ПМ и в асю.