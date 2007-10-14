Написание несложных модулей

Необходим флэш ролик 640на480 падающие осенние листья на прозрачном фоне + + пояснение со скриншотами как было сделано типа tutorial урок (screenshot-ы интересуют только английского интефейса) - Я Вам присылаю фотографии 4x листьев на белом листе бумаги - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо написать несколько несложных модулей и модификаций для Shop-Script Premium.
Пишите только:
- у кого есть опыт работы с shop-script;
- кто может взяться за работу в ближайшие дни;
- кто не заламывает цену - мне не нужны предложения по 800$ за несложный модуль, на который необходимо пару дней работы.
В предложениях оставляйте номер аськи.
Предложения оставляем только здесь. Не пишите мне в ПМ и в асю.
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