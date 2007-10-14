Участие в проекте по разработке портала

Нужно переделать шаблон от templatemonster на флэш, для музыкально группы, поменять название, фото и.т.д. Пишите сюда о стоимости и сроках.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен веб-разработчик в проект по созданию большого интернет портала. Задачи - разбираться в чужом коде и реализовывать дополнительный функционал. Требуемые знания - php, mysql, ajax, ООП, реляционные БД. Оплата - сдельная, по договоренности. Работа удаленная. Должна быть возможность регулярно связываться в скайпе, email и icq.
Нужен разработчик только из Питера.
- Похожие заказы
- Веб-программирование19 заявокЗакрыт16 лет назад
При нажатии на любую вновь созданную тему выводится ошибка: "Сообщение не указано или не существует. Если Вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией" На почту приходили сообщения об ошибке в базе MySQL. Версия форума - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Здравствуйте) Напишите свои сроки и цены. Задание. Написать программу на дельфях или С+ или скрипт на PHP- 4.1.+ который обеспечил автоматическую многопоточную загрузку на сеть сайтов (ftp серверов фри-хостингов) определенных пользователем файлов и папок с локального ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Надо написать несколько несложных модулей и модификаций для Shop-Script Premium. Пишите только: - у кого есть опыт работы с shop-script; - кто может взяться за работу в ближайшие дни; - кто не заламывает цену - мне не нужны предложения ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $130
Необходим флэш ролик 640на480 падающие осенние листья на прозрачном фоне + + пояснение со скриншотами как было сделано типа tutorial урок (screenshot-ы интересуют только английского интефейса) - Я Вам присылаю фотографии 4x листьев на белом листе бумаги - ...Завершен16 лет назад
Куплю движок для рефератного сайта. Двухуровневый каталог готовых работ (рубрики разделов с количеством работ+ список работ в каждом разделе). Далее- описание работы+ форма заказа ниже). Прошу указать пример реализации (дать ссылку) и вашу стоимость. Ориентировочный объем записей каталога - ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется специалист по osCommerce Vam Для подробной информации icq: 801-394Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо произвести расчёт продукции по прайсуЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужна настройка/доработка скриптов MFHS + установка российских платежных систем. Производитель скриптов: http://yabsoft.com/ Демо: http://yabsoft.com/mfhs-livedemo.php В частности, мне нужна помощь в доработке и настройке этого скрипта Скрипт уже стоит на моем хосте, но его надо довести до ума ...Завершен16 лет назад
- $5000
Имеется портал знакомств (лидер по посещаемости в своем сегменте), необходима его модернизация. Основные направления: Усовершенствование функционала. Создания видеочата со сквозной регистрацией портал-форум-блог-чат. Создание платных сервисов. Обновление дизайна. Администрирование. Инициатива и креативность приветствуются. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.Закрыт16 лет назад