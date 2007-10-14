Веб приложение PHP/MySQL

Нужен простой компонент на флэшь, который отображает данные, полученные из веб сервиса. Он должен менять цвета/стили при помощи параметров. Детали сообщу квалифицированным исполнителям.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать простое веб приложение на PHP/MySQL. Приблизительный объем работ 30-50 часов.
Детали сообщу квалифицированным исполнителям.
Предоставте, пожалуйста, ссылки на законченные проекты.
Предпочтение отдается индивидуальным разработчикам, компаниям просьба не беспокоить.
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