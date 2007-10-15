Создание Flash анимации

Необходимо отпарсить странички (все ссылки что внизу скопом идут) на http://www.cygnussupply.com/ Тип данных: [код запчасти]__[марка]__[описание] "__" - двойное подчёркивание пример как это выглядит на исходнике: 36L8906 - IBM - NETFINITY 5500 VOLTAGE REGULATOR 36L8907 - IBM - NETFINITY 8500R 750W POWER ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Нужно сделать анимированный FLASH ролик для готового макета сайта. Ролик будет расположен в шапке сайта справа вверху (см. приложенный архив).
Предложите свою цену.
Контакты:
icq: 223446936
mail: [email protected]
page: http://eterniya.ru
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