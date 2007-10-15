Система сжатия трафика через gzip

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно сделать анимированный FLASH ролик для готового макета сайта. Ролик будет расположен в шапке сайта справа вверху (см. приложенный архив). Предложите свою цену. Контакты: icq: 223446936 mail: [email protected] page: http://eterniya.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Необходимо сделать скрипт сжатия трафика. Принцип работы таков: пользователь заходит на сайт с этим скриптом, вводит в форму адрес интересующего сайта и переходит на него, при этом скрипт отдает пользователю сжатую информацию (т.е. без установки программного модуля на компьютере пользователя).
Подобная система: www.gzip.ru
Напишите цену самого скрипта и отдельно цену скрипта + интеграция пользовательской части (оплата через sms, автоматизация p.s. фактически клон gzip.ru).
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