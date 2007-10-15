Написаниe серии парсеров

Требования:

1. знание PHP4 и MySQL4

2. знание регулярных выражений

Есть список новостных сайтов, информацию с которых необходимо вытащить и собрать в БД.

Для выбранных первых трех сайтов уже написаны скрипты, которые вытягивают информацию с сайтов и записывают ее в БД. Необходимо теперь доработать написанные скрипты под каждый сайт.

Доработка скриптов подразумевает:

1. изменение алгоритмов работы скриптов в зависимости от структуры сайта

2. переписывание регулярных выражений для вытягивания нужной информации со страницы

Изменения в скриптах и регулярных выражения незначительные, по сути происходит copy-paste исходников и перегруппировка кусков кода.

За каждый сайт оплата 10WMZ. Работа несложная и немного рутинная, т.к. сайтов очень много. Скрипты для одного сайта переписываются в среднем за один час.

На первоначальном этапе необходимо разбирать только однотипные сайты, тут важно собрать большой объем текстовой информации. Т.е. если для вытягивания информации с сайта нужно серьезно доработать скрипты, то такой сайт пока пропускается.

Для разработчика предоставляется готовый настроенный сервер с ssh-, ftp- и mysql-доступом.

Оплата по факту сделанной работы, можно хоть ежедневно.

Присылайте ваши портфолио и предложения в личку (приватные сообщения).