Написаниe серии парсеров

Социальная сеть предсказателей, прогнозистов и "угадывателей": *ГОТОВ РАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ* Просьба писать срок и цену за которую готовы взяться Нужен человек, который сможет поддерживать систему в дальнейшем, дорабатывать дополнительные функции по необходимости. Естественно за отдельную плату. База пользователей. У ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
1. знание PHP4 и MySQL4
2. знание регулярных выражений
Есть список новостных сайтов, информацию с которых необходимо вытащить и собрать в БД.
Для выбранных первых трех сайтов уже написаны скрипты, которые вытягивают информацию с сайтов и записывают ее в БД. Необходимо теперь доработать написанные скрипты под каждый сайт.
Доработка скриптов подразумевает:
1. изменение алгоритмов работы скриптов в зависимости от структуры сайта
2. переписывание регулярных выражений для вытягивания нужной информации со страницы
Изменения в скриптах и регулярных выражения незначительные, по сути происходит copy-paste исходников и перегруппировка кусков кода.
За каждый сайт оплата 10WMZ. Работа несложная и немного рутинная, т.к. сайтов очень много. Скрипты для одного сайта переписываются в среднем за один час.
На первоначальном этапе необходимо разбирать только однотипные сайты, тут важно собрать большой объем текстовой информации. Т.е. если для вытягивания информации с сайта нужно серьезно доработать скрипты, то такой сайт пока пропускается.
Для разработчика предоставляется готовый настроенный сервер с ssh-, ftp- и mysql-доступом.
Оплата по факту сделанной работы, можно хоть ежедневно.
Присылайте ваши портфолио и предложения в личку (приватные сообщения).
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть штмл макет. Требуется написать программную часть для сайта, соединить с штмл макетом и разместить на хостинге. Сайт состоит из двух разделов. Первый раздел - это стандартные функции: добавление типовых страниц, редактирование текста на страницах, форматирование текста на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется написать скрипт для организации XML-интерфейса(+HTTPS) с сайтом Expedia для обновления цен в отелях. XML-спецификация Expedia QuickConnect прилагается. Так же можно ознакомиться с продуктом на их сайте: http://www.expediaquickconnect.com/ - требуется зарегистрироваться. Цены сейчас делаются в Excel, буду ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5
Привет! Нужно сделать форму отправки e-mail Все подробности в ICQ: 371-827-442Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Здраствуйте. Нужен нормальный движок под сайт и без всяких лишних наворотов.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно сделать анимированный FLASH ролик для готового макета сайта. Ролик будет расположен в шапке сайта справа вверху (см. приложенный архив). Предложите свою цену. Контакты: icq: 223446936 mail: [email protected] page: http://eterniya.ruВеб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Приветствую! Необходимо сделать скрипт сжатия трафика. Принцип работы таков: пользователь заходит на сайт с этим скриптом, вводит в форму адрес интересующего сайта и переходит на него, при этом скрипт отдает пользователю сжатую информацию (т.е. без установки ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Необходимо отпарсить странички (все ссылки что внизу скопом идут) на http://www.cygnussupply.com/ Тип данных: [код запчасти]__[марка]__[описание] "__" - двойное подчёркивание пример как это выглядит на исходнике: 36L8906 - IBM - NETFINITY 5500 VOLTAGE REGULATOR 36L8907 - IBM - NETFINITY 8500R 750W POWER ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Нужен простой компонент на флэшь, который отображает данные, полученные из веб сервиса. Он должен менять цвета/стили при помощи параметров. Детали сообщу квалифицированным исполнителям.Веб-программирование17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Нужно разработать простое веб приложение на PHP/MySQL. Приблизительный объем работ 30-50 часов. Детали сообщу квалифицированным исполнителям. Предоставте, пожалуйста, ссылки на законченные проекты. Предпочтение отдается индивидуальным разработчикам, компаниям просьба не беспокоить.Веб-программирование34 заявкиЗакрыт16 лет назад