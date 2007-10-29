Сайт

Веб-программированиеЗавершен7 заявок147 просмотров
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Есть штмл макет.

Требуется написать программную часть для сайта, соединить с штмл макетом и разместить на хостинге.

Сайт состоит из двух разделов.

Первый раздел - это стандартные функции: добавление типовых страниц, редактирование текста на страницах, форматирование текста на страницах и т.п. Страницы первого раздела находится в общем доступе.

Второй раздел - это нестандартные функции:

- нет общего доступа

- два уровня доступа (уровень А -право редактировать, уровень Б - право смотреть и оставлять комментарии, к тем страничкам, к которым дан доступ).

- есть страница №1, на которой есть вкладки. На каждой вкладке есть текст - приблизительно 10 тезисов. Есть страница №2, на которой есть большой текст с подзаголовками. Тезисы на странице №1 такие же, как подзаголовки на странице №2. Тезисы на странице №1 являются ссылками на страницу №2 в то место, где находится соответствующий подзаголовок. На странице №2 есть возможность добавлять комментарии.

Странички типа №1 могут добавлять и редактировать пользователи с уровнем доступа А. Пользователи с уровнем доступа Б могут смотреть только те странички, к которым у них есть доступ и оставлять к ним комментарии.

16 лет назад
kvint_terciy
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
batiainfo
Гость 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$300
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень грамотный заказчик, всегда на связи, адекватно реагирует на любые предложения. Умеет четко объяснить задачу. Проблем с оплатой не возникало - все точно и в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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