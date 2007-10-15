Привязать сайт к админке

Существует сайт http://www.polnet.ru

Требуется:

1) Привязать его на качественную админку. Либо написать свою под данный сайт.

2) Требования:

- Админка должна быть простая ни чего лишнего, что было любому сразу понятно как ей пользоватся и что для чего.

- Быстрая ее работа, что бы сайт не тормозил в итоге

- С помощью нее что бы можно было редакрировать все страницы сайта (текст, картнки менять) создавать новые страницы ( пример http://www.polnet.ru/web_239.htm - такие страницы должны создаватся)

- Возможность изменять форму редактирования http://www.polnet.ru/order.php?type=1

- добавлять новые блоки и заголовки на страницы

2) Заполнить тем же контетом что выложен сейчас.

От вас обязательно требуется 1) предложение по цене 2) Срокам 3) Icq для быстрой связи.

И желательно телефон для контакта.