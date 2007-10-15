Привязать сайт к админке

Социальная сеть предсказателей, прогнозистов и "угадывателей": *ГОТОВ РАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ* Просьба писать срок и цену за которую готовы взяться Нужен человек, который сможет поддерживать систему в дальнейшем, дорабатывать дополнительные функции по необходимости. Естественно за отдельную плату. База пользователей. У ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует сайт http://www.polnet.ru
Требуется:
1) Привязать его на качественную админку. Либо написать свою под данный сайт.
2) Требования:
- Админка должна быть простая ни чего лишнего, что было любому сразу понятно как ей пользоватся и что для чего.
- Быстрая ее работа, что бы сайт не тормозил в итоге
- С помощью нее что бы можно было редакрировать все страницы сайта (текст, картнки менять) создавать новые страницы ( пример http://www.polnet.ru/web_239.htm - такие страницы должны создаватся)
- Возможность изменять форму редактирования http://www.polnet.ru/order.php?type=1
- добавлять новые блоки и заголовки на страницы
2) Заполнить тем же контетом что выложен сейчас.
От вас обязательно требуется 1) предложение по цене 2) Срокам 3) Icq для быстрой связи.
И желательно телефон для контакта.
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