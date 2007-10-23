Требуется анимировать во Flash шапку сайта.

Сайт http://click.nnov.ru/

1) Требуется сделать бегущую строку которая будет меняться местами со слоганом: Текст в ней такой: «Корпоративные мероприятия, организация тренингов, рекламные услуги,

BTL-проекты, специальные проекты». Реализовать это нужно как то необычно и красиво.

2) Придумать что еще интересное, что бы оживить шапку, предложите свои идеи.

Флешь нужно сделать с учетом нынешней верстки. Что бы без проблем можно было его вставить на сайт.

От вас обязательно требуется 1) предложение по цене 2) Срокам 3) Icq для быстрой связи.

И желательно телефон для контакта.