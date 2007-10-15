Поддержка и развитие сайта

Существует сайт http://www.polnet.ru Требуется: 1) Привязать его на качественную админку. Либо написать свою под данный сайт. 2) Требования: - Админка должна быть простая ни чего лишнего, что было любому сразу понятно как ей пользоватся и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайту, написанному на ASP.NET (C#) + MS SQL 2005 требуются заботливые умелые руки вкупе с умной головой.
Работы разовые, оплата по факту приемки (вносим изменения либо делаем новую функциональность - тестируем - принимаем - получаем деньги).
Из ближайших задач:
1. побороть ошибки на сайте
2. расширить админ. часть
3. интеграция с платежными системами
От Вас для знакомства хотелось бы увидеть реализованные проекты (части проекта), примерную ставку за работу (например, интеграция с Я.Д ) либо почасовую.
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