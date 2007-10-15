Поддержка и развитие сайта

Требуется написать скрипт для организации XML-интерфейса(+HTTPS) с сайтом Expedia для обновления цен в отелях. XML-спецификация Expedia QuickConnect прилагается. Так же можно ознакомиться с продуктом на их сайте: http://www.expediaquickconnect.com/ - требуется зарегистрироваться. Цены сейчас делаются в Excel, буду ...