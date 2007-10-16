Интегрировать в проект скрипт на Perl

Прикладываю фрагмент кода на Perl, который создает текстовый блок рекламных ссылок.

Надо его вставить в Perl модуль ввиде функции, чтобы в дальнейшем результат создания можно было бы вставлять в html шаблоны.

Оплата после завершения работ. Гарантия оплаты, выставления суммы платежа с протекцией сделки. Код протекции передается после завершения работ и проверки работоспособности на нашем сервере.