Отправка открыток

Средство исполнения: flash

Описание: необходим flash-модуль который позволяет создавать и отправлять открытки, открытка может состоять из картинки, мелодии, видеоролика или текста, либо различных комбинации этих элементов.

Элементы располагаются на различных вкладках(картинки, мелодии, видеоролики), для выбора, например ролика, нужно выбрать соответствующую вкладку. Как будет выглядеть конечная открытка, показывается отдельно.

Очень желательно поддержка динамического каталога, т. е. элементы на вкладках могут подгружаться удаленно.

Необходим стильный красивый дизайн, например эффектное переключение между вкладками, формирование исходной картинки, анимирование изображение отправки открытки, итд.

Необходимо музыкальное сопровождение, например при нажатии кнопок, при переключении вкладок.

Эту работу нельзя будет показывать в портфолио.

Бюджет хороший.

Просьба указывать цену.