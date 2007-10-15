Каталог товаров (услуг)

Существует сайт http://www.polnet.ru Требуется: 1) Привязать его на качественную админку. Либо написать свою под данный сайт. 2) Требования: - Админка должна быть простая ни чего лишнего, что было любому сразу понятно как ей пользоватся и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо написать каталог товаров. НЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН!
РАБОТА С НУЛЯ! НИКАКИХ САМОПИСНЫХ CMSок
Требования:
Язык программирования: php + mysql + XML
Знание и умение применять шаблон-движок smarty (http://smarty.php.net)
Знание AJAX - приветствуется
Месторасположение программиста - ТОЛЬКО Москва. Без личной встречи и пока не посмотрю сам в глаза и не пообщаюсь - никакой совместной работы быть не может.
Указывайте свой возраст ОБЯЗАТЕЛЬНО.
НИКАКИХ СТУДИЙ ДИЗАЙНА КОТОРЫЕ БЕРУТСЯ ЗА ВСЕ ПОДРЯД и потом у них программисты пропадают и т.д. и т.п.!
Для более детального представления кто есть кто и кто на что способен я буду рассматривать кандидатов приславших мне небольшой код к следующему заданию.
Задание:
Организовать авторизацию пользователей.
Есть таблица users структуру предложите сами, такую чтобы в ней хранился ид,логин,пароль и т.д. и т.п.
Надо организовать всеот вывода формы для ввода логина/пароля и до успешной авторизации. если авторизация успешно пройдена - выставлять какой-нибудь "флаг" и т.д. и т.п.
код должен работать одинаково с выключенным register_globals и как включенным, так и выключенным magic_quotes_gpc
в каком виде хранить пароль - тоже на ваше усмотрение.
Для особо ленивых могу сказать что при мне эту функцию сделал программист за 15 минут.
Бюджет и ТЗ последующего проекта обсуждается отдельно с победителем тендера и также зависит от квалификации программиста.
связаться можно по email [email protected] или через ЛС
Да, и ещё, НЕ НАДО ПИСАТЬ "готов взяться","могу предложить","пришлите ТЗ" - лучше пришлите кусок кода описанный выше.
- Похожие заказы
- $70Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Отправка открыток Средство исполнения: flash Описание: необходим flash-модуль который позволяет создавать и отправлять открытки, открытка может состоять из картинки, мелодии, видеоролика или текста, либо различных комбинации этих элементов. Элементы располагаются на различных вкладках(картинки, мелодии, видеоролики), для выбора, ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Приглашаем программиста, или команду разработчиков для реализации независимого модуля организации документов с информацией контроля доступа из следующих источников данных: - Lotus Notes/Domino Server - Microsoft Exchange Server - Microsoft SharePoint Portal Server - EMC Documentum ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $2500
Задачи: Первичная настройка (исправление ошибок в SugarCRM, дополнительные поля,импорт данных) • Настройка программного комплекса • Модуль Продукты/Заказы/Поставки • Интеграция с 1С • Процессор шаблонов документов • ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Сайту, написанному на ASP.NET (C#) + MS SQL 2005 требуются заботливые умелые руки вкупе с умной головой. Работы разовые, оплата по факту приемки (вносим изменения либо делаем новую функциональность - тестируем - принимаем - получаем деньги). Из ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется анимировать во Flash шапку сайта. Сайт http://click.nnov.ru/ 1) Требуется сделать бегущую строку которая будет меняться местами со слоганом: Текст в ней такой: «Корпоративные мероприятия, организация тренингов, рекламные услуги, BTL-проекты, специальные проекты». Реализовать это нужно как ...Завершен16 лет назад
- $2500
Требования: 1. знание PHP4 и MySQL4 2. знание регулярных выражений Есть список новостных сайтов, информацию с которых необходимо вытащить и собрать в БД. Для выбранных первых трех сайтов уже написаны скрипты, которые вытягивают информацию с сайтов и записывают ее ...Закрыт16 лет назад
Есть штмл макет. Требуется написать программную часть для сайта, соединить с штмл макетом и разместить на хостинге. Сайт состоит из двух разделов. Первый раздел - это стандартные функции: добавление типовых страниц, редактирование текста на страницах, форматирование текста на ...Завершен16 лет назад
- $1000
Ищу программиста с опытом создания блогов. Нужно сделать стандартный блок с упором на фото галерею (чтобы юзерам было удобно выкладывать и обсуждать фотки, чтобы среди этих фоток можно было проводить конкурсы).Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написать скрипт для организации XML-интерфейса(+HTTPS) с сайтом Expedia для обновления цен в отелях. XML-спецификация Expedia QuickConnect прилагается. Так же можно ознакомиться с продуктом на их сайте: http://www.expediaquickconnect.com/ - требуется зарегистрироваться. Цены сейчас делаются в Excel, буду ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад