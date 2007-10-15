Каталог товаров (услуг)

необходимо написать каталог товаров. НЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН!

РАБОТА С НУЛЯ! НИКАКИХ САМОПИСНЫХ CMSок

Требования:

Язык программирования: php + mysql + XML

Знание и умение применять шаблон-движок smarty (http://smarty.php.net)

Знание AJAX - приветствуется

Месторасположение программиста - ТОЛЬКО Москва. Без личной встречи и пока не посмотрю сам в глаза и не пообщаюсь - никакой совместной работы быть не может.

Указывайте свой возраст ОБЯЗАТЕЛЬНО.

НИКАКИХ СТУДИЙ ДИЗАЙНА КОТОРЫЕ БЕРУТСЯ ЗА ВСЕ ПОДРЯД и потом у них программисты пропадают и т.д. и т.п.!

Для более детального представления кто есть кто и кто на что способен я буду рассматривать кандидатов приславших мне небольшой код к следующему заданию.

Задание:

Организовать авторизацию пользователей.

Есть таблица users структуру предложите сами, такую чтобы в ней хранился ид,логин,пароль и т.д. и т.п.

Надо организовать всеот вывода формы для ввода логина/пароля и до успешной авторизации. если авторизация успешно пройдена - выставлять какой-нибудь "флаг" и т.д. и т.п.

код должен работать одинаково с выключенным register_globals и как включенным, так и выключенным magic_quotes_gpc

в каком виде хранить пароль - тоже на ваше усмотрение.

Для особо ленивых могу сказать что при мне эту функцию сделал программист за 15 минут.

Бюджет и ТЗ последующего проекта обсуждается отдельно с победителем тендера и также зависит от квалификации программиста.

связаться можно по email [email protected] или через ЛС

Да, и ещё, НЕ НАДО ПИСАТЬ "готов взяться","могу предложить","пришлите ТЗ" - лучше пришлите кусок кода описанный выше.