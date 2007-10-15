Форма контаков во флеше

Есть готовый сайт на флеши. Но в нем не работает форма отправки сообщений, она есть код прописан, php файл для отправки создан. но не не работает. Работа не сложная, не хотеться заморачиваться? нужно подправить код и все, исходники все есть.. Оплата по wmz или wmr, yandex