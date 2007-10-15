Проблемы с сайтом.

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки134 просмотра
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Нужно наладить все на сайте. Все данные - на php. Неработает - непонятно что.

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Спасибо.

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
Crusnik
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
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