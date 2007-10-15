Разработка на Netcat

Необходимо разработать ряд шаблонов на Неткат. В приложении приведены ТЗ на два вида шаблонов – «новости» и «рассылка». ТЗ писались человеком не знакомым с Неткат, но надо разработать шаблон НА Неткат и чтобы все требования ТЗ выполнялись в точности.

Выслушаю предложения по срокам и стоимости для каждого из приведенных шаблонов (желательно в личку). При удачном сотрудничестве продолжим разработку других шаблонов.