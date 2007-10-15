Скрипт Печати

Нужно написать скрипт, чтобы при нажатии кнопки у меня документ автоматически уходил на печать, без всплывающих окон выбора принтера

Надо чтобы я выбирал принтер на каком печатать(например писел его название) + выбирал какая печать альбомная или книжная

ICQ 997544