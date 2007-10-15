Скрипт Печати

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки207 просмотров
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Нужно написать скрипт, чтобы при нажатии кнопки у меня документ автоматически уходил на печать, без всплывающих окон выбора принтера

Надо чтобы я выбирал принтер на каком печатать(например писел его название) + выбирал какая печать альбомная или книжная

ICQ 997544

16 лет назад
seva
35 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв
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