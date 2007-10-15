Модуль-скрипт (AJAX+PHP)

Есть готовый сайт на флеши. Но в нем не работает форма отправки сообщений, она есть код прописан, php файл для отправки создан. но не не работает. Работа не сложная, не хотеться заморачиваться? нужно подправить код ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать модуль, который будет без проблем интегрироваться в php-скрипты или CMS.
Как должно выглядеть внешне смотрим, например, тут: http://www.google.com/ig
1. Drag&Drop "перетягивание", сворачивание, закрытие, отображение сообщения "Загрузка данных".
2. Выбор содержимого блока
Внутри же модуль должен:
1. принимать от юзера данные (при помощи списков, форм, чекбоксов и т.д.) и отдавать их php-скрипту в виде стандартных переменных, массивов... (далее PHP-скрипт уже сам будет обрабатывать эти данные... это от вас не требуется)
2. Получать от php-скрипта переменную (с данными и "куском" дизайна) и выводить ее при помощи AJAX без перезагрузки страницы.
3. Настраиваемость дизайна (-ов) одного блока
Никаких веб-интерфейсов для работы с модулем не нужно. Нужен читабельный код и наличие комментариев.
Просьба указывать РЕАЛЬНЫЕ цены и сроки!
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