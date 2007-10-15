Модуль-скрипт (AJAX+PHP)

Необходимо сделать модуль, который будет без проблем интегрироваться в php-скрипты или CMS.

Как должно выглядеть внешне смотрим, например, тут: http://www.google.com/ig

1. Drag&Drop "перетягивание", сворачивание, закрытие, отображение сообщения "Загрузка данных".

2. Выбор содержимого блока

Внутри же модуль должен:

1. принимать от юзера данные (при помощи списков, форм, чекбоксов и т.д.) и отдавать их php-скрипту в виде стандартных переменных, массивов... (далее PHP-скрипт уже сам будет обрабатывать эти данные... это от вас не требуется)

2. Получать от php-скрипта переменную (с данными и "куском" дизайна) и выводить ее при помощи AJAX без перезагрузки страницы.

3. Настраиваемость дизайна (-ов) одного блока

Никаких веб-интерфейсов для работы с модулем не нужно. Нужен читабельный код и наличие комментариев.

Просьба указывать РЕАЛЬНЫЕ цены и сроки!