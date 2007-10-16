Информационный портал с максимальным функционалом

Необходимо подкорректировать сайт закомств в РНР . Мариуполь Украина Цена договорная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Создание многофункционального портала "с нуля", который будет построен на основе Вашего ядра + набор необходимых модулей. Система с возможностью конфигурирования, единым интерфейсом управления модулями, возможностью дополнения функционала модулей, разработки новых модулей и интеграцией их в систему. Примеры модулей:
- Новости
- Голосование
- События
- Фотогалерея
- Форум
- Вакансии
и т.п.
Обязателен учет нагрузки на сервер при написании ядра, сведенный к минимуму.
Дизайн и верстка - забота наша. От Вас нам необходимо только грамотно разработанное и поставленое ядро + набор модулей. Ядро должно быть индивидуально и написано исключительно для нашего проекта.
Основные технологии:
PHP
MySQL
AJAX
С разработчиками предварительно обсуждается и заключается договор.
Интересны как индивидуальные разработчики, так и сформированные команды программистов. Мы нацелены на продолжительное сотрудничество. Есть возможность принятия на постоянную работу в московском офисе.
Пожалуйста, направляйте Ваши предложения, примерные сроки и сумму, которая воодушевит Вас на создание максимально функциональной и удобной системы. Портфолио очень желательно!
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