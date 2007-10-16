Информационный портал с максимальным функционалом

Задача:

Создание многофункционального портала "с нуля", который будет построен на основе Вашего ядра + набор необходимых модулей. Система с возможностью конфигурирования, единым интерфейсом управления модулями, возможностью дополнения функционала модулей, разработки новых модулей и интеграцией их в систему. Примеры модулей:

- Новости

- Голосование

- События

- Фотогалерея

- Форум

- Вакансии

и т.п.

Обязателен учет нагрузки на сервер при написании ядра, сведенный к минимуму.

Дизайн и верстка - забота наша. От Вас нам необходимо только грамотно разработанное и поставленое ядро + набор модулей. Ядро должно быть индивидуально и написано исключительно для нашего проекта.

Основные технологии:

PHP

MySQL

AJAX

С разработчиками предварительно обсуждается и заключается договор.

Интересны как индивидуальные разработчики, так и сформированные команды программистов. Мы нацелены на продолжительное сотрудничество. Есть возможность принятия на постоянную работу в московском офисе.

Пожалуйста, направляйте Ваши предложения, примерные сроки и сумму, которая воодушевит Вас на создание максимально функциональной и удобной системы. Портфолио очень желательно!