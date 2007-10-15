Парсер на php

Предоставить модуль для OSCommerce. Нужен модуль который будет нормально отображать картинку в уменьшеном виде (создавать автоматьм маленькие превью), тоесть маленькие превью и большие, в стандартном он не создает маленькие изображения а просто маштабирует их, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
-парсит заданные адреса и вытягивает содержимое страницы ограниченное заданными тэгами
- сохраняет результаты в файл с разделителем
-вставляет полученные данные в файл-шаблон:
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