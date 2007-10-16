Разработка плагинов для OScomerce

Пункт один: Что требуется: установка СМС "Битрикс.Старт", прикрутка шаблона. Пункт два: От соискателя: цена, сроки, портфолио. Пункт три: Писать ТОЛЬКО в ICQ: 46-58-46 Пожалуйста, по пункту два скидывайте информацию в ICQ. С уважением, Игорь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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от 100 долларов за плагин, в зависимости от сложности
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