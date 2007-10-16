Конвертирование файлов xls (таблицы+фото) в html

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки156 просмотров
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Интересует система управления сайтом, а именно возможность конвертирования файлов xls (таблицы+фото) в html через веб-форму.

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HTML
16 лет назад
rsanislav
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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