Оптимизация флeш

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок190 просмотров
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Необходимо уменьшить общий вес сайта, за счет уменьшения качества картинок и модернизации флеш.

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16 лет назад
Lexuss
Украина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)